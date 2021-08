82 neue Corona-Fälle

Viernheim Mitarbeiterin positiv getestet

Erstmals in diesem Jahr ist eine Mitarbeiterin des Forums der Senioren (FdS) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Zuletzt habe es im Dezember vergangenen Jahres in der Altenpflegeeinrichtung einen Covid-19-Fall gegeben. „Wir haben am 18. Juni am späten Vormittag durch das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße erfahren, dass eine Mitarbeiterin unserer Einrichtung positiv getestet wurde und umgehend die seit mehr als einem Jahr ohnehin sehr hohen Vorsichtsmaßnahmen erneut verschärft“, erklärt FdS-Betriebsleiter Jürgen Hoock. „Alle Schnelltests, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Falles bei den Bewohnern und den Beschäftigten im Gesamthaus durchgeführt wurden, fielen erfreulicherweise negativ aus“, so Hoock. Die Testreihen würden in den kommenden Tagen, entsprechend den Vorgaben, „engmaschig wiederholt“. Die Besuchsmöglichkeiten auf dem Wohnbereich, in dem die Beschäftigte zuletzt eingesetzt war, wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt stark eingeschränkt, teilt die Stadt mit. Neubelegungen gebe es dort aktuell nicht. Die betroffene Mitarbeiterin, die vollständig geimpft sei, zeige Erkältungssymptome. Sie befinde sich seit einigen Tagen in häuslicher Quarantäne. Ihr gehe es soweit gut. Besuchsangebot eingeschränkt {element} „Wir beobachten die Situation sehr genau, zumal wir wissen, dass es in einer anderen Altenpflegeeinrichtung im Kreisgebiet einen Corona-Ausbruch durch sogenannte Impfdurchbrüche gegeben hat. Wichtig ist also, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern schon sehr schnell Auffrischungsimpfungen anbieten können. Hierzu stehen wir in Kontakt mit dem zuständigen Impfzentrum und warten auf ein entsprechendes Impfangebot“, so Jürgen Hoock. {furtherread} Der Betriebsleiter bittet alle Angehörigen und Besucher um Verständnis, wenn das FdS erneut, zumindest punktuell, Besuchsmöglichkeiten einschränken müsse. „Alle Vorsichtsmaßnahmen werden ja letztlich umgesetzt, um die uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen“, heißt es in der Presseerklärung abschließend. red

