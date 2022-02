Sandhausen. Ein 81-jähriger Radfahrer hat am Dienstagmorgen einen Spaziergänger in Sandhausen erfasst. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Pedelec in Richtung Bruchhausen unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Fußgänger auf Höhe der Bahnhofstraße fiel er zu Boden. Beide verletzten sich leicht. Der 81-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

