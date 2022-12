80.000 Euro-Betrug in Eberbach: Drei Tatverdächtige festgenommen

Eberbach. Nachdem Betrüger einer Seniorin aus Eberbach Anfang Oktober Goldbarren und wertvolle Münzen im Wert von über 80.000 Euro abgenommen hatten, sind drei Tatverdächtige am 14. Dezember festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll sich ein 20-Jähriger als Polizeibeamter ausgegeben und die Wertgegenstände abgeholt haben. Dabei sollen zwei 21-Jährige seine Komplizen gewesen sein, die die Abholung koordinierten. Beide würden bereits im Verdacht für ähnliche Taten in weiteren Bundesländern stehen.

Am Amtsgericht Heidelberg wurde am 15. Dezember ein Haftbefehl gegen den 20-Jährigen in Vollzug gesetzt. Die gegen seine beiden mutmaßlichen Komplizen ebenfalls erwirkten Haftbefehle setzte ein Haftrichter am Amtsgericht Brilon in Vollzug. Alle drei Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an und konzentrieren sich nun auch auf mögliche Zusammenhänge und Verflechtungen zu anderen Taten sowie auf die Identifizierung weiterer Hintermänner, welche aus Callcentern im Ausland agiert haben dürften.