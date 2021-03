Worms. Zwei 80-jährige Wormser – einer mit dem Auto, der andere auf einem Fahrrad unterwegs - sind bereits am Montagmorgen an einem Verkehrsunfall in Worms beteiligt gewesen, bei dem einer der beiden verletzt wurde. Wie die Polizei jetzt mitteilt, missachtete der Radfahrer der gegen 10 Uhr auf der Hausmühlstraße unterwegs war, nicht die Vorfahrt des von links kommenden Autos an der Einmündung zur Wormser Straße.

Der Radfahrer kam kurz zum Stehen und wollte schließlich nach links abbiegen. Der Autofahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Radler, wodurch dieser verletzt wurde. Der alarmierte Rettungswagen brachte den Mann ins Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 80-Jährige leichte Verletzungen. An Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden von knapp über 1000 Euro.