79 neue Infektionen

Bedingt durch das Wochenende haben sich die Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis leicht verbessert – eine Trendwende scheint aber wohl eher nicht in Sicht. Ein weiteres Todesopfer war immerhin am fünften Tag in Folge nicht zu beklagen und es gab laut Landratsamt lediglich 79 Neuinfektionen – aber das könnte auch an den geringeren Testungen am Wochenende liegen.

Immerhin noch 1282 Menschen zählten am Montag zu den sogenannten „aktiven Fällen“, sie sind aktuell mit Corona infiziert und müssen sich in Quarantäne aufhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab leicht nach, sie sank auf 143,3 (Vortag 151,1). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben. Vor einer Woche lag der Wert bei 153,5, vor einem Monat bei 124,2.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und aktiven Fälle):