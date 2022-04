79-Jährige aus Mosbach vermisst

Mosbach. Die 79-jährige Christel M. wird seit Montagabend in Mosbach vermisst, nachdem sie gegen 19.15 Uhr die Wohnung einer Freundin verlassen hatte. Wie die Polizei mitteilt, blieb eine Suche unter Einsatz von Hunden und einem Hubschrauber bislang erfolglos. Die 79-Jährige befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und kann in eine hilflose Lage geraten sein.

Christel M. ist 1,60 Meter groß, schlank und hat kurzes blondes Haar. Sie trug zuletzt einen schwarz-weißen Schal, eine blaue Jacke und eine schwarze Hose mit grauen Schuhe und einer hellbraunen Handtasche. Sie laufe stark gebeugt und trage zwei Walkingstöcke mit sich.

Ein Bild der Vermissten finden Sie hier.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621 174-4444.



