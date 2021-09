752 Personen mit Corona infiziert

Im Rhein-Neckar-Kreis sind aktuell 752 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen des Landratsamtes hervor. Diese Personen, die sich wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation befinden, werden in der Statistik als aktive Fälle geführt. Deren Zahl hat in den vergangenen Wochen kontinuierlich zu genommen. Der Trend ist eindeutig. Am Montag der vergangenen Woche (30. August) gab es noch 561 aktive Fälle, eine Woche zuvor waren es 405. Eine weitere Woche davor meldete das Landratsamt 276 Fälle.

Blick in die Kommunen

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche) liegt aktuell bei 98,5. Laut Landesgesundheitsamt hatte die Inzidenz die 100er-Marke am Wochenende zum ersten Mal seit Mai wieder überschritten (wir berichteten). Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Lage in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen, hinten sind die aktiven Fälle aufgeführt: