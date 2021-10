752 Personen im Kreis mit Corona infiziert

78 neue Corona-Infizierte, 57 Genesene und noch 752 aktive Sars-CoV-2-Fälle – so präsentiert sich die Pandemielage am Donnerstag im Rhein-Neckar-Kreis laut den Zahlen des Landratsamtes. Corona-Hotspot bei den Kommunen bleibt Edingen-Neckarhausen mit weiterhin 90 Infizierten in häuslicher Quarantäne, Weinheim weist 49 Fälle auf, Heddesheim 22.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen, die sich in Isolation begeben mussten, ist inzwischen so hoch wie seit über fünf Wochen nicht mehr – am 12. September verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 769 Corona-Infektionen.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis sind derzeit 36 der insgesamt 37 Betten belegt, davon vier mit Covid-19-Patienten. Das entspricht elf Prozent. Ein Erkrankter muss invasiv beatmet werden.

Die Lage in den Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne sind die bisher registrierten Fälle seit Beginn der Aufzeichnungen aufgeführt, in der Mitte stehen die tagesaktuellen Neuinfektionen, dahinter die noch aktiven Fälle.

