749 Neu-Fälle über das Wochenende

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es im Vergleich zum Freitag der vergangenen Woche 749 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das ergibt sich aus den Zahlen, die das Landratsamt am Montag veröffentlicht hat. Allerdings ist es fraglich, wie aussagekräftig die Zahlen sind. Wie die Behörde in einer Mitteilung schrieb, gibt es aktuell große Probleme mit der Meldesoftware. Man befürchte, dass der Meldeverzug bereits im vierstelligen Bereich liege.

Dennoch wurde am jüngsten Wochenende ein vorläufiger Höchststand der aktiven Fälle verzeichnet. Das sind Menschen, die sich wegen eines positiven Testergebnisses aktuell in Isolation aufhalten müssen. Am Sonntag lag deren Zahl bei 3835. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging in den vergangenen Tagen dagegen zurück. Laut Landesgesundheitsamt lag sie am Montag bei 380,7. Damit setzte sich der leichte Trend fort. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche infiziert haben.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen, hinten sind die aktiven Fälle aufgeführt:

Edingen-Neckarhausen: 1213 (91)

Heddesheim: 1213 (91)

Hirschberg: 1213 (91)

Ilvesheim: 1213 (91)

Ladenburg: 1213 (91)

Schriesheim: 1213 (91)

Weinheim: 1213 (91)