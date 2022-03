72-jähriger Motorradfahrer von Fahrzeug erfasst

Edingen-Neckarhausen. Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend bei Edingen-Neckarhausen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog eine 39-Jährige kurz vor 18.00 Uhr in die Neckarhauser Straße in Neu-Edingen ein. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit dem 72-Jährigen zusammen. Dieser stürzte und wurde mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Fahrzeug der 39-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.