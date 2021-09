71 neue Infektionen

Die Zahl der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis ist in der Statistik des Landratsamts am Donnerstag um 71 gestiegen. Das geht aus den im Internet veröffentlichten Zahlen hervor. Am Donnerstag der vergangenen Woche betrug der Zuwachs 87 Fälle, vor 14 Tagen waren es 89.

Insgesamt summieren sich die bestätigten Corona-Infektionen auf 24 993. Etwa 4,5 Prozent der rund 550 000 Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis haben sich demnach seit Beginn der Pandemie im März 2020 mit dem Virus angesteckt. Als genesen gelten 23 862. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach Angaben der Behörde seit Beginn der Woche bei 450. Noch infiziert und in deshalb in Quarantäne sind laut Statistik 681 Menschen (Vorwoche: 776). Die Zahl der Neuinfektion je 100 000 Einwohner und Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) sank den Daten des Landratsamts zufolge am Donnerstag auf 78,8. Das Landesgesundheitsamt (LGA) veröffentlicht die Zahlen erst gegen Abend, weswegen die Angaben in der Regel aktueller sind. Am Donnerstagabend gab das LGA die Inzidenz mit 77,7 an.

Zahlen aus den Kommunen

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn die Gesamtzahl aller Infektionen, in Klammern die gemeldeten Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der aktuell noch infizierten Personen:

Edingen-Neckarhausen: 615 (0/10)

Heddesheim: 572 (1/11)

Hirschberg: 364 (0/10)

Ilvesheim: 403 (0/9)

Ladenburg: 460 (0/6)

Schriesheim: 431 (2/12)

Weinheim: 1884 (4/46)