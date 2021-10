Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen am Freitag mit 70 leicht gestiegen (am Vortag waren es 50), doch insgesamt zeigt sich die Corona-Pandemielage im Rhein-Neckar-Kreis weiterhin konstant. Denn auch die Zahl der Genesenen ist um 55 gewachsen, vermeldet das Landratsamt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb

...