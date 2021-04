Maxdorf. Ein 59-Jähriger ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Maxdorfer Hauptstraße durch sein aggressives Verhalten an einem Imbiss negativ aufgefallen. Wie die Polizei meldet, hatte der Mann Kunden belästigt und gerade versucht, mit seinem Fahrrad davonzufahren, als die verständigten Polizisten eintrafen.

Trotz mehrfacher Aufforderung versuchte der Mann wiederholt auf sein Fahrrad zu steigen, beleidigte die Polizisten und spuckte nach ihnen. Auf Grund der Alkoholisierung und des aggressiven Verhaltens des Mannes fixierten die Polizisten den 59-Jährigen, legten ihm einen Mundnasenschutz sowie eine Spuckhaube an und brachten ihn ins Revier, wo er nach ärztlicher Begutachtung über Nacht ausnüchtern konnte.