59-jähriger Motorradfahrer fährt ungebremst auf Kreisverkehr in Leimen

Leimen. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag in Leimen auf einer Verkehrsinsel verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 59-Jährige gegen 10.30 Uhr die Schwetzinger Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs zum Stralsunder Ring konnte er vermutlich wegen einem technischen Defekt nicht bremsen und fuhr über den Kreisverkehr hinweg und prallte gegen ein dort aufgestelltes Weinfass. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1200 Euro.

