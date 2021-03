Region. Seit Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, wurde rund um Grasellenbach nach einem 57-jährigen Mann gesucht. Der Bewohner des Pflegeheims „Residenz Leben am Wald“ war zuletzt in der Hammelbacher Straße gesehen worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Grasellenbach, der Rettungshundestaffel und des Polizeihubschraubers verliefen zunächst erfolglos. Die Suchmaßnahmen liefen am Freitagmorgen wieder an.

Bei der Fortsetzung der gemeinsamen Suche von Polizei, Einsatzkräften der Feuerwehr und des THW sowie der Rettungshundestaffel Bergstraße-Odenwaldkreis wurde der 57-Jährige schließlich gegen 10.45 Uhr im Bereich eines Natursteine-Steinbruchs entdeckt.

Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaften Verletzungen, war aber unterkühlt. Er wurde zurück in das Pflegeheim gebracht.