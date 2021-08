56 neue Infektionen

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Freitag 56 neue Corona-Fälle gemeldet. Wie die Behörde weiter mitteilte, stieg die Zahl derer, die sich wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation befinden, auf 490. Mehr aktive Fälle gab es das letzte Mal am 22. Mai (497). Damals war die Tendenz allerdings fallend. Aktuell zeigt die Kurve deutlich nach oben. Das belegt ein Blick auf die Freitage der vergangenen Wochen. Am 20. August waren kreisweit 370 Fälle bekannt, am 13. August waren es 226. Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 591 (0/8)

Heddesheim: 548 (0/13)

Hirschberg: 350 (1/2)

Ilvesheim: 387 (0/7)

Ladenburg: 449 (0/10)

Schriesheim: 404 (1/11)

Weinheim: 1790 (0/30)

Info: Dossier unter mannheimer- morgen.de/corona