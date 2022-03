508 Euro für Flüchtlinge

An der Ladenburger Dalberg-Grundschule haben 25 Mädchen und Jungen der Klasse 4a mit einer kreativen Aktion mehr als 500 Euro zugunsten ukrainischer Kriegsflüchtlinge gesammelt. Auf dem Wochenmarkt der Römerstadt verkauften die Kinder an zwei Tagen Karten mit Friedenssymbolen, die sie zuvor im Kunstunterricht mit einer einfachen Drucktechnik eigenhändig hergestellt hatten. Zudem waren große Werbeplakate entstanden, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Das war aber gar nicht nötig, so begeistert waren die Leute von dieser Aktion“, freut sich Klassenlehrerin Kristin Stang über den Erfolg der sozial eingestellten Klasse.

Im Unterricht hatte Frau Stang das Thema Ukraine-Krieg kindgerecht thematisiert. Spontan sei bei ihren Schülerinnen und Schülern die Idee aufgekommen, etwas zu tun. „Helfen zu können, hat den Kindern dabei geholfen, ihre Ängste zu verarbeiten“, erklärt die Pädagogin.

Zugunsten von Int.akt

Die erzielte Summe von 508 Euro stellen die Kinder dem Integrationshilfeverein Int.akt zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Helfer betreuen derzeit 21 geflüchtete Kinder, die mit 32 Erwachsenen aus der Ukraine in Ladenburg untergebracht sind. Weitere Spenden können unter dem Stichwort „Ukraine“ auf folgendes Konto überwiesen werden: Ladenburg Int.akt (Volksbank Kurpfalz, IBAN DE79 6709 2300 0034 0077 56).

