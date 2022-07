Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jubiläum 50. Geburtstag der Merian-Realschule in Ladenburg steht bevor

Am Donnerstag, 21. Juli, feiert die Merian-Realschule in Ladenburg ihren 50. Geburtstag. Die Feierlichkeiten finden in zwei Teilen statt - eingeladen sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler.