48 neue Infektionen registriert

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag im Vergleich zum Vortag 48 neue Corona-Infektionen registriert. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Zahl der Genesenen im selben Zeitraum aber nur um zwei. Daraus ergibt sich dass aktuell (Stand Dienstag) deutlich mehr Menschen infiziert sind als noch am Montag. Derzeit gibt es kreisweit 607 sogenannte aktive Fälle, das sind Personen, die sich wegen eines positiven Ergebnisses in Isolation befinden.

Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) ist in Baden-Württemberg zwar kein Entscheidungskriterium für Maßnahmen mehr, dennoch gibt sie einen Eindruck von der Ausbreitung des Virus. Laut Landesgesundheitsamt liegt sie derzeit bei 84,6 – und steigt damit seit Wochen kontinuierlich an. Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Lage in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne steht die Gesamtzahl der Infektionen, hinten sind die aktiven Fälle aufgeführt:

Edingen-Neckarhausen: 593 (10)

Heddesheim: 552 (13)

Hirschberg: 350 (1)

Ilvesheim: 389 (7)

Ladenburg: 453 (13)

Schriesheim: 408 (11)

Weinheim: 1799 (34)