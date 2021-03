Im Rhein-Neckar-Kreis hat es den 363. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Zudem wurden der Behörde seit dem Vortag 43 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg leicht auf 38,8.

AdUnit urban-intext1

Während RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag angesichts der deutschlandweiten Zahlen von der „dritten Welle“ sprach, war diese im Rhein-Neckar-Kreis noch nicht zu erkennen. Seit Samstag lag die Inzidenz stabil unter 40. In den ersten vier Tagen dieser Woche gab es insgesamt 122 Neuinfektionen – vier weniger als von Montag bis Donnerstag der Vorwoche. Allerdings: Damit die Inzidenz weiter unter 50 bleibt, darf es kreisweit rein rechnerisch im Schnitt nicht mehr als 39 Neuinfektionen pro Tag geben. Dieser Wert wurde jetzt zwei Tage hintereinander überschritten.

Zwischen den Kommunen variiert die Inzidenz zum Teil stark. Am Donnerstag lag sie in Weinheim bei 13,2, in Schriesheim bei 13,4, in Edingen-Neckarhausen bei 14,2, in Ilvesheim bei 21,4 und in Ladenburg bei 34,4. Heddesheim kam auf 59,9, Hirschberg landete bei 110,9.