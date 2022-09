41-Jähriger betrunken am Steuer mit gefälschtem Führerschein in Leimen

Leimen. Ein Autofahrer ist am Montagabend betrunken und ohne Führerschein in Leimen unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Tinqueux-Allee stellten die Polizeibeamten Fälschungsmerkmale an seinem Führerschein fest, teilten diese mit. Dem 41-Jährigen war bereits 2004 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Ein Atemalkoholtest wies außerdem einen Wert von 0,6 Promille nach. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein einbehalten. Den 41-Jährigen erwarten nun eine Anzeige sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

