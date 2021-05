400. Todesfall im Landkreis

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der 400. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Nach Behördenangaben handelte es um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Corona-Infektionen um 62, die Sieben-Tage-Inzidenz sank minimal auf 66.

AdUnit urban-intext1

Am Mittwoch sind im Landkreis die ersten Öffnungsschritte in Kraft getreten. Bleibt die Inzidenz weitere 14 Tage mit durchschnittlich fallender Tendenz unter 100, können weitere folgen – etwa die Verlängerung der Öffnungszeit in der Gastronomie von 21 auf 22 Uhr und die Möglichkeit von Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern auch in geschlossenen Räumen.

Die Lage in den Gemeinden, vorn alle je bestätigten Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit dem Vortag/die Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 563 (1/13)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 499 (1/20)

Hirschberg: 333 (1/12)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 365 (1/6)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 413 (1/14)

Schriesheim: 368 (1/12)

Weinheim: 1659 (4/56)