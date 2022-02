37-Jährige mit über 2 Promille am Steuer bei Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis. Eine 37-Jährige ist unter erheblichem Alkoholeinfluss am Samstagabend auf einer Landstraße in Höhe von Walldorf unterwegs gewesen. Gegen 21 Uhr hatten Zeugen die Frau aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise der Polizei gemeldet. Laut Aussage dieser, konnte die 37-Jährige an ihrer Wohnanschrift in deutlich alkoholisiertem Zustand angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über 2 Promille ergeben.

Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.