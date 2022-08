36-Jähriger angeklagt - Frau mit Säge bedroht und sexuell missbraucht?

Edingen-Neckarhausen. Vor dem Heidelberger Landgericht hat am Mittwoch ein Verfahren gegen einen 36-Jährigen begonnen, das allen Beteiligten viel abverlangen könnte. Denn die Vorwürfe, die Staatsanwältin Anette Gattner am ersten Prozesstag in der Anklageverlesung erhebt, wiegen schwer. Akribisch zeichnet sie nach, was sich laut Staatsanwaltschaft am 28. Februar dieses Jahres, am frühen Morgen,

...