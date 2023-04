34-jähriger Autofahrer kracht gegen Baum in Heßheim

Heßheim. Weil er gegen einen Baum krachte, ist ein Autofahrer am Samstagabend auf der L 520 zwischen Gerolsheim und Heßheim verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 34-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den Baum, teilte die Polizei mit. Mit dem Verdacht, dass sein Bein gebrochen ist, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Es gebe keine Hinweise, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.

