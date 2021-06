32 Fälle am Wochenende

Die Corona-Situation im Rhein-Neckar-Kreis ist weiterhin stabil. Über das vergangene Wochenende hat das Landratsamt insgesamt 32 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind zwar etwas mehr als am Samstag und Sonntag zuvor (24), aber weniger als vor zwei Wochen (40). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 21,5 und damit etwas höher als in der Vorwoche (18,6).

Weiterhin sinkt die Zahl der Noch-Infizierten. Sie lag zuletzt noch bei 183 – so niedrig wie seit Mitte Oktober 2020 nicht mehr. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden am Samstag und Sonntag keine bekannt. Im Folgenden der Überblick über die Lage in den Kommunen, vorn alle bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen am Wochenende und die Zahl der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/2)

Heddesheim: 507 (0/5)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/0)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1702 (2/20)