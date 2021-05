3000 Euro Schaden

Unfallflucht in Schriesheim: Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Ladenburger Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem weißen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz abgestellten grauen Seat Cupra. Anschließend beging der Verursacher mit seinem Auto Unfallflucht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/6 13 01 zu melden. pol/sko