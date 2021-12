3000 Euro für Sirenen

Mit Geld aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes können 28 Gemeinden aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe ihre Sirenen modernisieren beziehungsweise neue Anlagen anschaffen. Auch Edingen-Neckarhausen gehört zu den Kommunen, die Geld bekommen. Wie das Regierungspräsidium (RP) am Dienstag mitteilte, erhält die Doppelgemeinde 3000 Euro.

Bei dem verteilten Geld handelt es sich um die erste Tranche aus dem Förderprogramm des Bundes, schreibt das RP. Die Bewilligungsbescheide dazu seien jetzt versandt worden. In einer zweiten Tranche Anfang 2022 sollen weitere Gemeinden entsprechende Mittel erhalten.

Sirene auf dem Dach des Rathauses in Heddesheim. © Marcus Schwetasch

„Sirenen gehören aufgrund ihres Weckeffekts nach wie vor zu den wichtigsten Warnmitteln. Die vorhandene Sireneninfrastruktur zu ertüchtigen und auszubauen, ist daher eine sinnvolle Investition zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger“, wird Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder in der Mitteilung zitiert.

Für das Förderprogramm stellt der Bund den Kommunen in Baden-Württemberg rund 11,2 Millionen Euro aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020 bis 2022 zur Verfügung. Hiervon erhält der Regierungsbezirk Karlsruhe in der ersten Tranche rund 1,3 Millionen Euro. Gefördert werden damit 187 Sirenensteuerungsempfänger in 14 Gemeinden mit jeweils 1 000 Euro pro Empfänger, um Sirenen an das zentral gesteuerte modulare Warnsystem (MoWaS) anzuschließen. Zudem werden 15 Gemeinden bei der Anschaffung von insgesamt 87 Sirenenanlagen unterstützt. red

