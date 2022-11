Bammental. Eine Autofahrerin hat sich am Freitagnachmittag auf der L 600 Richtung Bammental überschlagen. Die 29-Jährige kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn nach links ab und geriet in den Grünstreifen, teilt die Polizei mit. Durch den Überschlag erlitt sie vermutlich ein Schleudertrauma, weshalb sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Die Strecke war für etwa eine Stunde lang gesperrt.

