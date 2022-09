29-jährige Autofahrerin kracht in Hauswand in Eberbach

Eberbach. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eberbach am Montagmittag ist eine Autofahrerin in eine Hauswand gekracht. Wie die Polizei berichtet, war die 29-Jährige auf der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung Odenwaldstraße unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sie über eine Parkfläche fuhr und schließlich fast ungebremst gegen das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr stieß. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 29-Jährigen angehoben und landete mit dem Heck auf der Motorhaube eines parkenden Autos.

Durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen konnte die Frau erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist noch unklar.

An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, und dem Gebäude der Feuerwehr entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.