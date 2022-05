27-jähriger Motorradfahrer weicht Hase aus und erleidet Sturz

Angelbachtal. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der B39 verunfallt nachdem er einem Hasen ausgewichen ist. Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal unterwegs gewesen als der Hase die Fahrbahn auf Höhe des Eichtersheim-Friedhofs überquerte. Durch sein Ausweichmanöver stürzte der 27-Jährige und wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, wird auf 6.000 Euro geschätzt

