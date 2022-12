Neckargemünd. Eine 26-jährige Frau und ihr Kind sind am Mittwoch in Neckargemünd von einem Autofahrer angefahren worden. Gegen 15 Uhr überquerte sie mit dem Kind im Kinderwagen den Kreuzungsbereich an der Friedensbrücke und der Bahnhofsstraße, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß stürzte die 26-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Das Kind blieb unverletzt. Die Polizei prüft, ob sie verbotswidrig bei Rot über die Ampel gegangen war.

