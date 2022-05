Eberbach. Eine betrunkene Autofahrerin ist am Samstagmorgen gegen eine Hauswand in Eberbach gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die 23-Jährige gegen 03.15 Uhr in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen das Haus in der Schwanheimer Straße gefahren. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,9 Promille bei der Fahrerin nach. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

