203 neue Infektionen

Der Rhein-Neckar-Kreis hat am Freitag 203 weitere Corona-Fälle gemeldet. Das geht aus den täglich im Internet veröffentlichten Zahlen der Behörde hervor. Am Freitag vor einer Woche (Silvester) verzeichnete der Landkreis insgesamt 130 Neuinfektionen, vor 14 Tagen (Heiligabend) waren es 187.

Auch der Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle je 100 000 Einwohner in sieben Tagen) weist seit knapp einer Woche wieder entsprechend nach oben. Am Freitagabend gab das Landesgesundheitsamt (LGA) den Wert mit 263,4 an (Vorwoche: 178,9)

Im Folgenden die Fallzahlen aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn alle bisher registrierten Corona-Fälle, dahinter die tagesaktuellen Neuinfektionen und die Zahl der noch infizierten Bürgerinnen und Bürger:

Edingen-Neckarhausen: 1150/7/58

Heddesheim: 1027 / 1 / 45

Hirschberg: 661 / 5 / 28

Ilvesheim: 676 / 2 / 20

Ladenburg: 837 / 2 / 29

Schriesheim: 883 / 0 / 46

Weinheim: 3337 / 34 / 197

Info: Corona-Hotline Rhein-Neckar-Kreis: Telefon 06221/522 18 81