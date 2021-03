Mannheim. Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in der Neckarstadt einen Unfall mit einem Schaden von 20.000 Euro verursacht – und flüchtete daraufhin zu Fuß. Wie die Polizei mitteilte, gab der Fahrer beim Ausparken in der Friedrich-Engelhorn-Straße zu viel Gas und rammte ein auf der anderen Straßenseite parkendes Auto gegen einen Zaun. Beim Versuch zu flüchten wurde er von einem Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe hinter einem Gebüsch versteckt gefunden und vorläufig festgenommen. Eine Zeugin habe dem Beamten Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Der mit 1,5 Promille alkoholisierte Verdächtige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er diesbezüglich ebenfalls eine Anzeige erhält. Ob er das Fahrzeug, das einer Bekannten gehört, unerlaubt gefahren hatte, ist ebenfalls noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

