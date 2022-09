Wiesloch. Ein 20-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Wiesloch mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Der junge Mann lief gegen 10 Uhr mit einem Trolley die Hauptstraße entlang als ihm ein unbekannter Mann unter Vorhalt eines langen Messers „Geld her!“ zurief. Drei weitere Männer öffneten den Trolley und entnahmen mehrere tausend Euro Bargeld. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 / 174-4444 zu melden.