2-jähriges Kind und 15-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wiesloch. Nach einer Vollbremsung sind ein 2-jähriges Kleinkind und ein 15-Jähriger in einem Bus in Wiesloch am Dienstag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, missachtete eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen 12 Uhr die Vorfahrt des Busses an der Kreuzung Ringstraße und Baiertaler Straße. Der Busfahrer musste so stark bremsen, dass das Kleinkind zu Boden stürzte und der Jugendliche sich den Kopf anschlug. Die Unfallverursacherin sei weiter gefahren. Ein Sachschaden entstand durch den Unfall nicht.

Die Polizei fahndet nach der flüchtigen Fahrerin eines blauen Autos mit Karlsruher Kennzeichen. Sie soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und ihr Mobiltelefon am Steuer benutzt haben. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Nummer 0621/174-4111 abzugeben.