17 neue Infektionen registriert

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag 17 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Genesenen aber deutlich stärker an – und zwar um 70. Daraus folgt, dass es weniger Menschen gibt, die aktuell noch infiziert sind. Die Zahl dieser sogenannten aktiven Fälle liegt nun bei 699 (Stand Dienstag). Am Vortag wurde sie noch mit 752 angegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemessen daran, dass die täglichen Neuinfektionen in den vergangenen Wochen zum Teil dreistellig waren, ist der Anstieg von 17 Fällen vergleichsweise gering. Allerdings bedeutet dies nicht zwingend eine Trendumkehr. Die vom Landratsamt gemeldeten Zahlen schwanken von Tag zu Tag deutlich.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Situation in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Fälle, in der Mitte sind die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag aufgeführt. Hinten stehen die aktiven Fälle:

Edingen-Neckarhausen: 603/1/12

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heddesheim: 561/0/11

Hirschberg: 354/1/5

Ilvesheim: 396/1/7

Ladenburg: 456/0/5

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schriesheim: 420/1/13

Weinheim: 1841/3/46