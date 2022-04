Laudenbach. Ein Jugendlicher ist am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad gegen eine Kirchenmauer in Laudenbach gefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 14-Jährige vermutlich zu schnell und konnte auf der nassen Straße in der Kurve nicht mehr ausreichend bremsen. Durch den Aufprall schleuderte er über die Mauer und fiel 2,5 Meter in die Tiefe in den Hof der Kirche. Der Junge blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

