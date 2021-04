136 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen: Nach Angaben des Landratsamts lag die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche je 100 000 Einwohner bei 146,3 und damit knapp über dem Wert des Vortags (144,6). Die Gesamtzahl der Corona-Fälle stieg im selben Zeitraum um 136. Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus sind der Behörde keine weiteren gemeldet worden.

Große Unterschiede gibt es immer wieder beim Blick auf die Kommunen. Schon wenige Neuinfektionen führen hier zu großen Sprüngen bei der Inzidenz. Beispielsweise lag diese in Heddesheim am Donnerstag bei fast 300. Wie Bürgermeister Michael Kessler am Abend im Gemeinderat erläuterte, entfallen von den 47 „aktiven Fällen“ je etwa die Hälfte auf Einzelpersonen und Haushalte/Familien. Infektionscluster seien keine erkennbar.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen, vorn die Gesamtzahl aller bisherigen Corona-Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit Mittwoch und die Zahl der Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 517 (3/18)

Heddesheim: 462 (8/47)

Hirschberg: 315 (1/10)

Ilvesheim: 343 (2/17)

Ladenburg: 380 (3/26)

Schriesheim: 346 (1/16)

Weinheim: 1546 (19/96)