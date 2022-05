Mühlhausen. Bei einem Verkehrsunfall in Mühlhausen am Freitagnachmittag ist ein 13-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei furh der Junge auf seinem Fahrrad hinter einem Auto auf der Bruchsaler Straße in Richtung Ortsmitte. Er erkannte zu spät, dass der Wagen zum Stehen kam und fuhr ihm auf. Der Rettungsdienst brachte den 13-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

