123 neue Infektionen

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Donnerstag 123 neue Corona-Infektionen gegenüber dem Vortag gemeldet worden. Wie das Landratsamt mitteilte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz aber leicht gesunken – von 132,6 (Mittwoch) auf 130,2 (Donnerstag). Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche angesteckt haben.

Der Inzidenz-Wert ist im Vergleich der beiden vergangenen Tage zwar gesunken. Der Trend seit Ende März zeigt, unterbrochen von einer Phase um Ostern, allerdings nach oben. Das verdeutlicht ein Blick auf die Donnerstage der Vorwochen. Am 8. April lag die Inzidenz bei 100,3, eine Woche zuvor bei 143,8. Am 25. März wurde ein Inzidenz-Wert von 111,4 gemeldet, wiederum eine Woche davor lag er noch bei 77,3.

Blick in die Kommunen

Auch die Zahl derer, die wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation sind, stieg von Mittwoch auf Donnerstag wieder an. Aktuell sind im Rhein-Neckar-Kreis 1039 sogenannte aktive Fälle bekannt. Wie sich die Corona-Lage in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße entwickelt hat, zeigt der folgende Überblick. Vorne steht die Gesamtzahl, in Klammern vorn die Neuinfektionen seit Mittwoch, dahinter die Zahl der aktiven Fälle.

Edingen-Neckarhausen: 489 (2/12)

Heddesheim: 411 (1/12)

Hirschberg: 302 (1/8)

Ilvesheim: 322 (0/15)

Ladenburg: 354 (1/13)

Schriesheim: 329 (3/18)

Weinheim: 1431 (11/84)