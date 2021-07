104 Personen infiziert

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Rhein-Neckar-Kreis wieder so hoch wie Mitte Juni, die Zahl der Neuinfektionen steigt, die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen ist wieder dreistellig – das war zuletzt gegen Ende Juni der Fall. Ernüchternde Zahlen des Landratsamts vom Mittwoch, doch ist zumindest kein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen.

16 Neuinfektionen hat es am Mittwoch gegeben, aktuell sind derzeit 104 Menschen mit Corona infiziert und müssen sich deshalb in Isolation aufhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 13,9 (Vortag 13,1, Vorwoche 9,8). Vor vier Wochen hatte die Inzidenz noch 3,5 betragen. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Er gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (zuerst die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 570 (1/3)

Heddesheim: 512 (0/3)

Hirschberg: 342 (1/2)

Ilvesheim: 371 (0/3)

Ladenburg: 430 (1/1)

Schriesheim: 379 (2/5)

Weinheim: 1727 (1/5)

