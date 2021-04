Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist am Freitag wieder leicht gestiegen, die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen ist wieder über die 1000er-Marke geklettert: Die dritte Welle scheint nach einer österlichen Statistik-Übermittlungsdelle auch in der Region wieder am Ansteigen zu sein, ein Trend zur Besserung ist kaum zu erwarten.

Immerhin musste erneut kein Todesopfer beklagt werden, es gab mit 130 auch sechs weniger Neuinfektionen als am Vortag. Die Zahl der sogenannten „aktive Fälle“ (Menschen, die mit Corona infiziert sind und deswegen in Quarantäne bleiben müssen) kletterte leicht auf jetzt 1009.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Rhein-Neckar-Kreis um 2,2 Punkte auf 102,5 an; vor einer Woche lag der Wert noch bei 139,8. Vor vier Wochen, am 12. März, war die Inzidenz mit 43,8 noch vergleichsweise niedrig gewesen. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember 2020 mit 254,4 erreicht worden.

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße lauten wie folgt (vorn die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 481 (14)

Heddesheim: 404 (11)

Hirschberg: 297 (6)

Ilvesheim: 312 (14)

Ladenburg: 349 (15)

Schriesheim: 320 (12)

Weinheim: 1378 (68)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona