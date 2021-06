Weinheim. Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Kellerbrand in Weinheim gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro. Die Flammen waren aus noch unbekannter Ursache in einem Einfamilienhaus in der Bachwiesenstraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schließlich in kurzer Zeit.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.