100.000 Euro Schaden bei Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Neckargemünd. Bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neckargemünd ist am Freitag ein Schaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Feuerwehr entgegen ersten Erkenntnissen, ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung zu verhindern.

Durch das gegen 12.50 Uhr ausgebrochene Feuer hatte der Balkon der Wohnung in der Odenwaldstraße im Ortsteil Kleingemünd in Vollbrand gestanden. Durch die große Hitzeentwicklung gingen sowohl die Balkontür als auch die Fensterscheibe zu Bruch. Die Wohnung war völlig verraucht.

„Die Bewohner der betroffenen Wohnung kamen bei Angehörigen unter. Die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen konnten nach der Entlüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr, wieder zurückkehren“, hieß seitens der Polizei weiter.

Eine 20 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasentwicklung vom Rettungsdienst behandelt. Sie blieb letztendlich wie die weiteren aus dem Gebäude evakuierten Personen unverletzt.

Die Feuerwehr war mit 37 Leuten im Einsatz. Die Ursache des Brands war zunächst unklar. Die weitere Sachbearbeitung übernahmen der Brandermittler des Polizeireviers Neckargemünd.