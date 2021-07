Häufig gestellte Fragen

So funktioniert die News-App

Hier haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie aufgeführt.

Was ist die MM News-App?

Die MM News-App ist Ihre seriöse Quelle für schnelle, aktuelle Nachrichten aus der ganzen Region. Vertrauen Sie auf preisgekrönten Qualitätsjournalismus! Die News-App überzeugt durch die intuitive Bedienung, den moderne, übersichtliche Gestaltung und die Personalisierungsmöglichkeiten. Wählen Sie Ihre favorisierten Orte und Vereine aus und gestalten Sie die App damit ganz individuell.

Wo finde ich die News-App?

Die MM News-App des Mannheimer Morgen steht Ihnen im Apple-Store bzw. im Google Play Store zum Download bereit und kann kostenlos installiert werden. Mit einem iOS-Gerät (Apple) suchen Sie im App Store bitte nach “MM News-App”. Mit einem Android-Gerät suchen Sie im Google Play Store einfach nach “MM News-App”.

Ist eine Anmeldung in der News-App nötig?

Um alle Inhalte, auch die umfassend recherchierten “MM Plus-Artikel” lesen zu können, melden Sie sich bitte in der MM News-App an. Klicken Sie dazu ganz einfach auf das Menü rechts oben im Bereich “Einstellungen” und auf “Anmelden”. Sofern Sie noch kein Abo haben, registrieren Sie sich bitte. Nach der Registrierung startet für einen Monat Ihre persönliche Testphase und Sie können auch die exklusiven “MM Plus-Artikel” lesen.

Sie sind bereits Digital-Abonnent des Mannheimer Morgen / Südhessen Morgen und möchten sich einloggen?

Wenn Sie ein gültiges Abonnement des Mannheimer Morgen / Südhessen Morgen besitzen, dann ist die Nutzung der MM News-App in Ihrem Abonnement enthalten. Melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten in der App an. Klicken Sie dazu auf das Menü rechts oben im Bereich “Einstellungen” und geben Sie unter “Anmelden” bitte Ihren Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort ein. Danach erhalten Sie vollständigen Zugriff auf alle Inhalte in der MM News-Apps.

Was kostet die News-App?

Informieren Sie sich für 9,99 Euro pro Monat oder bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit einem Jahresabo für 99,99 Euro.

Sie möchten die MM News-App testen?

Informieren Sie sich gerne! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die MM News-App einen Monat lang, kostenlos und unverbindlich zu testen. Die kostenlose Testphase startet einmalig beim ersten Download. Nach Ablauf Ihrer kostenlosen Testphase werden Sie innerhalb der App aufgefordert sich mit Ihren Zugangsdaten anzumelden oder die Nutzungsdauer der App um einen Monat für 9,99 Euro oder um ein Jahr für 99,99 Euro zu verlängern (In-App-Kauf). Das Abonnement verlängert sich dann ganz unkompliziert automatisch. Eine Kündigung des Abos ist bis 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum möglich. Unsere Empfehlung für Sie: Schließen Sie Ihr Abonnement direkt über den Verlag ab. Damit können Sie alle Inhalte auf dem Nachrichtenportal mannheimer-morgen.de sowie alle Inhalte über die MM News-App lesen. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten - da ist sicher das passende Angebot für Sie dabei. Informieren Sie sich unter mannheimer-morgen.de im Bereich "Abo".

Wo kann ich sehen wie lange meine Testphase noch läuft?

Nach der Registrierung für die kostenlose Testphase wird Ihnen mit Aufruf eines MM Plus-Artikels angezeigt, wie lange Ihr Testabo noch gültig ist.

Für welche Geräte / Betriebssystemversionen ist die News-App verfügbar?

Aktuell werden die Betriebssysteme iOS ab Version 11 und Android ab Version 5 unterstützt.

Wann und wie häufig wird die MM News-App aktualisiert?

Bei jeder Nutzung der News-App werden die Inhalte automatisch aktualisiert, sofern eine Online-Verbindung besteht.

Meine Inhalte aktualisieren sich nicht. Was kann ich tun?

Bitte prüfen Sie Ihre aktuelle Internetverbindung. Im Offline-Modus können die Inhalte der MM News-App leider momentan noch nicht geladen werden. Sollte das Problem trotz funktionierender Internetverbindung dennoch fortbestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Kann ich Artikel aus der MM News-App teilen?

Um einen Artikel teilen oder versenden zu können, müssen Sie den Artikel öffnen. Über das „Teilen-Symbol“ (rechts oben) können Sie den Artikel zum Beispiel per E-Mail, Facebook WhatsApp oder Instagram teilen.

Wo kann ich einstellen, ob ich Benachrichtigungen (Push-Nachrichten) erhalten will?

In den Einstellungen Ihres mobilen Endgerätes gibt es den Bereich "Benachrichtigungen", dort können diese aktiviert/deaktiviert werden.

Wie kann ich meine Push-Nachrichten auswählen oder verändern?

Beim ersten Start der MM News-App können Sie die Themenbereiche, zu denen Sie Nachrichten auf Ihr Endgerät erhalten möchten, auswählen. Sie möchten Ihren Push-Kanal ändern? Kein Problem! Im Bereich „Einstellungen“ können Sie Ihren Push-Kanal jederzeit ändern.

Wo kann ich meinen Ort verändern?

In der MM News-App können Sie sich Ihre Nachrichten ganz einfach nach Ihren Wünschen anzeigen lassen. Beim ersten Start der App können Sie Ihre bevorzugten Orte auswählen. Weiterhin können Sie Ihren Lieblingsverein hinterlegen. Die Inhalte der Startseite passen sich automatisch an und werden laufend aktualisiert. Sie möchten Ihre Auswahl ändern? Im Bereich „Einstellungen“ können Sie Ihre persönliche Auswahl an Orten oder Vereinen jederzeit ändern.

Wie funktioniert die Suche?

Sie haben einen interessanten Artikel gelesen oder möchten nach einem bestimmten Stichwort suchen? Im seitlichen Menü haben wir eine Suchfunktion integriert.

Sie haben weitere Fragen oder möchten uns ein Feedback geben?

Wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice. Wir freuen uns über Ihr Feedback! kundenserivce@mamo.de