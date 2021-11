Weihnachtsmarkt in Mannheim

Mannheim. Wieder durch liebevoll geschmückte Hüttengassen bummeln, internationales Kunsthandwerk und Weihnachtsdeko einkaufen und Leckereien vom Grill, weihnachtliches Naschwerk, Glühwein und Apfelpunsch genießen, das kann man bei den Mannheimer Weihnachtsmärkten rund um den Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken sowie im Märchenwald auf dem Paradeplatz.

Wo finden die Weihnachtsmärkte statt?

Die Mannheimer Weihnachtsmärkte finden traditionell rund um den Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken statt. Außerdem gibt es auf dem Paradeplatz den Märchenwald.

Wann finden die Weihnachtsmärkte statt?

Start für den Budenzauber ist am 22. November. Bis zum 23. Dezember kann man täglich von 11 bis 21 Uhr vorweihnachtliche Atmosphäre erleben. Der Märchenwald geht sogar in die Verlängerung, Dieser hat noch am 27. und 28. Dezember geöffnet.

Welche Corona-Regeln gelten?

Alle drei Weihnachtsmarktflächen sind eingezäunt und verfügen über kontrollierte Eingänge. Für den Budenzauber am Wasserturm sind diese gegenüber dem Hotel Maritim und auf der Rosengarten-Seite. Alle Personen auf dem Weihnachtsmarkt müssen die 2Gplus-Regeln erfüllen (geimpft oder genesen plus negativer Schnelltest), sich registrieren (über die Luca-App oder ein Formular) und auf dem Gelände eine medizinische Maske tragen. Wer an einem Tag mehr als einen Markt besuchen möchte, kann sich einen Stempel geben lassen, um die Zeit für den Nachweis an den anderen Eingängen zu sparen.

Informationen zum Weihnachtsmarkt am Wasserturm

Informationen zum Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken

Informationen zum Märchenwald

Was kostet der Glühwein?

Der Glühwein am Wasserturm soll zwischen 3 und 4 Euro kosten, je nach Anbieter. Der Glühwein auf den Kapuzinerplanken kostet 4 Euro.

Welche Besonderheiten bietet der Mannheimer Weihnachtsmarkt?

Rund 160 Hütten bieten am Wasserturm Krippen und Kerzen, Leuchtsterne und Lederwaren, Schmuck und Spielzeug, Mützen, Handschuhe und vieles mehr. Von Weitem sichtbar ist die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide mit Café im ersten Stock.

Für Kinder drehen Karussells, ein Kinder-Riesenrad und eine Kinder-Eisenbahn ihre Runden. Auf der Bühne präsentieren Chöre, Bläserensembles und Tanzgruppen ihr Können – von festlicher Weihnachtsmusik bis zu Pop-Songs und Streetdance. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche Selbstgemachtes zugunsten sozialer Projekte.

Alle drei Veranstalter bieten auf ihren Bühnen ein Programm an. Wegen der schwierigen Planbarkeit werden die Programmpunkte jedoch erst kurzfristig im Internet veröffentlicht. Sie sind zu finden unter weihnachtsmarkt-mannheim.de; mannheimer-maerchenwald.de und ep-ma.de.

Welche Parkmöglichkeiten gibt es?

Zwei Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt am Wasserturm. Ebenso gibt es mehrere Stadtbahnhaltestellen in unmittelbarer Nähe. Eine Anreise mit dem ÖPNV ist also auch möglich.