Unbekannter zieht 19-Jährigen bei sexuellem Übergriff in Speyer ins Gebüsch

Speyer. Ein 19-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen von einem Unbekannten in der Auestraße in ein Gebüsch gezogen worden. Nach Polizeiangaben berührte der Unbekannte den 19-Jährigen unsittlich und wollte sexuelle Handlungen gegen dessen Willen vornehmen. Der 19-Jährige konnte sich losreißen und flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kurzes schwarzes Haar und Drei-Tage-Bart. Der Mann sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent, war bekleidet mit einem grauen Poloshirt und einer dunklen Brille.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, soll Kontakt zur Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 aufnehmen.

