Speyer. In ein Seniorenheim sind unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag auf Samstag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einbrecher ein Fenster aufzuhebeln, um in die Verwaltungsbüros zu gelangen. Laut Polizei, sei dies nicht gelungen, sodass einzig der Sachschaden an den Fenstern und Türen verbleibt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

